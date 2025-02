Secoloditalia.it - La minaccia dei Maranza al Sud: veniamo e facciamo un macello (video) Allerta per Napoli-Inter

(termine col quale vengono definiti i bulli, nella maggior parte dei casi di origine nordafricana, che imperversano a Milano e in altre località del Nord Italia) hanno lanciato la sfida al Sud. A formularlo con un tono aggressivo e insolente, uno deipiù noti sui social: il tiktoker nordafricano residente a Torino, Don Ali, già famoso per questo tipo di provocazioni.Da alcuni giorni è virale sui social ilin cui il giovane streamer torinese, molto conosciuto, dice che “stiamo chiamando tutti i ‘’ che ci sono in Italia per scendere tutti insieme al Sud”. “A tutti quelli del Sud che si esaltano dicendo ‘noi abbiamo questo’ (qui mima il gesto di premere il grilletto di un’arma da fuoco – ndr) rispondiamo che è roba da film. La vita reale è un’altra. Totò Riina ci ha lasciato anni fa.