La miglior conferenza di Conte, si vede che nuota nel suo mare (i match che contano)

Quello che venerdì pomeriggio, all’ora di pranzo, si presenta instampa è unallenatore del Napoli centrato, focalizzato, «sul pezzo (da lunedì e) fino al 95esimo». Domani c’è la sfida che tutti definiscono scudetto contro l’Inter. Lo dice anche la classifica: Inter 57, Napoli 56. L’Atalanta segue a 54 punti.Ma Antonio evita subito la trappola. Non vuole farsi inghiottire nella narrazione mainstream. Smarca subito la prima domanda. “Si sarebbe aspettato quando ha firmato di giocare una partita Scudetto contro l’Inter? «Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione»“.Leggi anche:: «Ci siamo meritati di giocare un topma non deve metterci pressione»Inunconcentrato, «sul pezzo (da lunedì e) fino al 95esimo»Due dati importanti dalla prima risposta in