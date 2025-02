Nerdpool.it - La Marvel conferma il destino di Scarlet Witch nel MCU

Leggi su Nerdpool.it

Doctor Strange nel Multiverso della Follia (MOM) del 2022 riprende da dove si era interrotto WandaVision: con mamma Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) che usa la magia oscura del Darkhold per ritrovare i suoi figli, Tommy e Billy Maximoff. La strega scarlatta corrotta si è poi scontrata con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) quando ha cercato America Chavez (Xochitl Gomez) per rubare all’adolescente la capacità di attraversare il multiverso, un potere che avrebbe usato per lasciare la sua realtà per una in cui avrebbe potuto riunirsi ai suoi figli. Quando è tornata in sé – Wanda è una madre, non un mostro – MOM si è concluso con la morte di Wanda, quando la Strega Scarlatta ha fatto crollare un castello in cima al Monte Wundagore, distruggendo ogni copia del Darkhold nel multiverso.Agatha All Along ha apparentementeto la morte di Wanda quando la strega Agatha Harkness (Kathryn Hahn) è stata liberata dall’incantesimo della Strega Scarlatta che l’ha privata dei suoi poteri.