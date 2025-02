Laprimapagina.it - La luna oltre la siepe

“ . sto commettendo lo stessoerrore di cui fin’ora ho incolpatola mia stupida convinzione che l’amiciziaè il bene assoluto.Mi sto compiacendo della mia delusionee della sconfitta morale elaborata comela cosa peggiore nel modo in cui i falsiamici che detesto si compiacciono della loromediocrità. Stupidità è anche arrendersialla mediocrità. La fantasia che è generositàper certi versi, oggi in questo mondo capovoltoe irrazionale è l’arma più micidiale, l’unicospazio ove c’è la fuga dalle cose morte! “Vincenzo Calafiore Sto commettendo lo stesso errore di cui fin’ora ho incolpato la mia stupida convinzione che l’amicizia è il bene assoluto.Mi sto compiacendo della mia delusione e della sconfitta morale elaborata come la cosa peggiore nel modo in cui i falsi amici che detesto si compiacciono della loro mediocrità.