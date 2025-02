Ilgiorno.it - La lingua inglese è fondamentale. Troppi limiti

Nappo*Oggi, l’è lafranca. È così. Bisogna parlareper muoversi nella globalizzazione" (Édouard Philippe, primo ministro francese, Morocco World News, 2 marzo 2018). Non è una frase banale come può sembrare. Ancora di più che negli scorsi decenni l’è ladell’economia globale, e le cosiddette nuove economie (Cina, India, Russia, Brasile) si sono adeguate. È laglobale per lavoro, informazione, comunicazione, giochi, televisione, cinema, internet, musica e social media. Le scuole, in generale, hanno cercato di aumentare la qualità e la quantità delle ore di studio dellacon conseguente aumento del numero di ore dedicate e il livello di conoscenza degli studenti è effettivamente migliorato. Tantissimi strumenti fanno entrare in comunicazione docenti e studenti di tutto il mondo e l’Intelligenza artificiale accompagnerà in futuro il docente.