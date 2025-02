Quotidiano.net - La linea del Pd sul lavoro: "Avanti contro il Jobs act". Malumori tra i riformisti

Meno male che c’è papa Francesco a unificare ragioni e sentimenti nel Pd: "Tutti sappiamo quanto sia importante che continui a far sentire la sua voce in un mondo come questo attraversato dalle guerra". Nell’apprensione e gli "auguri di pronta guarigione" per la salute del Pontefice si riscontra infatti tutto lo smarrimento politico e culturale del Pd di Elly Schlein di fronte al declino del socialismo made in Germany e l’irruzione sulla scena del trumpismo made in Usa che sta insidiando gli assetti europei e internazionali. Italia compresa: dove la premier Giorgia Meloni, a scapito delle chiamate in causa un po’ capziose da parte della segretaria dem, persevera nell’intento di ritagliarsi un difficile ruolo di mediazione transatlantica tra Europa e Usa e tra popolari e patrioti a Bruxelles.