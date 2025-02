Ilfattoquotidiano.it - La Liga denuncia il Manchester City alla Commissione Europea: “Riceve finanziamenti irregolari”

Laha presentato unacontro il, accusando il club inglese di aver violato le normative sui sussidi esteri. Secondo il presidente della, Javier Tebas, il club inglese avrebbe ricevutoattraverso una rete di società legate agli Emirati Arabi Uniti, ottenendo così un vantaggio competitivo sleale sia in Premier League che nelle competizioni europee.“Ilutilizza una struttura finanziaria che elude le normative, con società esterne che coprono costi senza che questi compaiano nei bilanci ufficiali. Non si può fare a meno di pensare che questo sia un modo per aggirare le regole. Quindi lo abbiamoto all’Unioneperché, anche se questo è un club inglese, l’Unionesupervisiona qualsiasi attività commerciale all’interno dell’Europa”, ha detto Tebas in una conferenza stampa al Financial Times Business of Football Summit.