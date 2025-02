Ilgiorno.it - La leggenda del rock Wakeman fa tappa al cineteatro Gavazzeni

Unadella musica, Rick(foto), lo storico tastierista degli Yes, facon il suo tour 2025 aldi Seriate. L’appuntamento è per domani 1 marzo alle 21. Quella di Seriate è una delle sei date previste in Italia, tra febbraio e marzo, per la nuova tournè die potrebbe rappresentare l’ultima occasione per vedere l’artista esibirsi dal vivo. Il musicista che è diventato famoso sia per i suoi intimi spettacoli di pianoforte sia per le sue stravaganze prog, ha deciso infatti, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni, di porre fine ai lunghi tour one-man (di recente ha completato una tournè negli Stati Uniti e in Sud America) per concentrasi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri artisti. Come regalo esclusivo per i fan, negli ultimi concerti ha presentato in anteprima un nuovissimo brano musicale, "Yessonata", un lavoro strumentale di 30 minuti con temi e melodie degli Yes, intrecciati in forma di sonata.