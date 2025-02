Ilfattoquotidiano.it - La Lega tenta la spallata al Ssn per togliere dal budget le prestazioni socio assistenziali dei malati gravissimi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non molto più tardi di due anni fa, parlando della spesa sanitaria italiana in Senato, aveva ipotizzato che clima, qualità del cibo, abitudini, cioè “i prevalenti stili di vita e la cosiddetta dieta mediterranea potrebbero far sì che, in qualche modo, vi sia un minor fabbisogno complessivo”, rispetto agli altri Paesi europei. Alla prova dei fatti, però, altro che clima, cibo e ginnastica: due anni dopo il manifesto della dieta Mediterranea, la senatrice Maria Cristina Cantùl’assalto al Servizio Sanitario Nazionale per dargli un taglio radicale.Lo fa inserendo nel ddl 1241, all’esame della commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, un emendamento che punta a separare dalle spese sanitarie dalle spesedi rilievo sanitario facendole uscire daldella Sanità pubblica.