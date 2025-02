Ilnapolista.it - La Juventus pensa a Conte ma teme che De Laurentiis non lo lasci andare all’eterna rivale (Tuttosport)

Thiago Motta sembra in bilico allaper la prossima stagione, dati i deludenti risultati di quest’anno. E nella lista dei bianconeri ci sono quattro nomi in pole per sostituirlo, tra cui l’ex, sotto contratto col Napoli. Lo scenario, quindi, appare complicato.Laper sostituire Motta a fine stagionescrive:Saranno decisive le prossime partite per comprendere come si orienterà la dirigenza bianconera per quanto concerne la panchina della stagione 2025/26. In caso di fallimento di Motta, al momento, volendosul sicuro, ovvero un allenatore che conosce il calcio italiano, nel panorama dei tecnici spiccano quattro profili. In ordine sparso: Gasperini, Mancini,e Tudor. Il tecnico del Napoli, qualora venissero meno i presupposti per proseguire sotto il Vesuvio per scudetti sfumati o vedute differenti sul mercato, pare arduo immaginare che Depossaarlo libero diall’odiata nemica.