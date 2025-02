Ilnapolista.it - La Juventus è esplosa, è iniziato il ridimensionamento di Giuntoli

ildi.Alla Continassa la situazione è. Giocatori che «non sopportano» Thiago Motta, musi lunghi, vertici societari già pentiti della scelta perché «allenare laè un’altra cosa e ci vogliono gli anticorpi». Un clima da tutti contro tutti in cui l’ex allenatore del Bologna sospetta che alcuni infortuni siano finti, confida una fonte interna. Ecco perché si guarda già al dopo Motta.Non a caso questa volta la società non è rimasta in silenzio e all’indomani della sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli ha scelto di intervenire davanti alle telecamere di SkySport. Non si è visto John Elkann, come in passato avrebbe fatto Andrea Agnelli, né tantomeno uno fra il presidente Gianluca Ferrero o l’ad Maurizio Scanavino. Il tutto è stato affidato a Cristiano, a capo dell’area sportiva.