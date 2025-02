Notizie.com - La guerra dei maranza al sud, delirio sui social media: “Vi facciamo vedere chi comanda”. Digos in allarme per Napoli – Inter

Leggi su Notizie.com

“Ascoltatemi tutti bene. Sta parlando con voi il capo dei. Andiamo tutti insieme al sud, voglio solo gente seria. Adesso vichial sud”.Ladeial sud,sui: “Vichi”.inper(FACEBOOK FOTO) – Notizie.comSono queste le parole di un giovane streamer torinese, un 24enne di origini marocchine, contenute in un video che in pochi giorni si è diffuso a macchia d’olio in ogni parte d’Italia. Una tremenda sfida, partita da TikTok, che è stata “raccolta” in tutte le regioni meridionali, dalla Campania, alla Puglia, alla Calabria e alla Sicilia.Una sfida che promette violenza ed una data precisa: il 1 marzo, domani. Non è ben chiaro da dove sia partita una campagna che non promette nulla di buono.