Secoloditalia.it - La guerra degli hacker russi all’Italia si fa pesante: attacco ai siti del Quirinale, del Csm e di FdI

Leggi su Secoloditalia.it

Ladel web prosegue e si fa sempre piùcontro l’Italia. GliDdos del gruppo ‘NoName057’ si sono scatenati contro obiettivi, ad esempio, dei settori della pubblica amministrazione locale, della magistratura e delle poste. Tra i target, a quanto si apprende, idel, del Csm e il portale romano del partito Fratelli d’Italia. Isono tutti fruibili e al momento risultano non raggiungibili soltanto il sito del Csm e quelli di alcuni comuni. Come sempre l’Agenzia per la cybersicurezza è entrata in azione per allertare i target e fornire supporto.scatenati contro l’ItaliaLungo l’elencoobiettivi di oggi che comprende anche idelle Poste, di numerosi comuni della Valle D’Aosta, del comune di Pescara, del gruppo Maggioli. Allo stato risultano non raggiungibili solo idel Csm e quelli dei comuni di Pescara, Doues e Bionaz.