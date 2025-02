Vanityfair.it - La grinta di Francesca Donnarumma, sordocieca. Dalla diagnosi di una malattia rara alla conquista dell’indipendenza: «Al timone della mia vita ci sono io»

Leggi su Vanityfair.it

Aveva problemi di udito sin da piccola, e utilizzava le protesi per sentire meglio. Ma, alle scuole medie, anche la vista è calata in modo repentino, erimaste solo ombre. Poi è arrivata la: sindrome di Usher, che causa sordocecità. Ma lei non si è mai arresa