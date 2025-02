Ilnapolista.it - La Gazzetta rilancia il “sogno Conte” della Juve, e cita Venditti: “Certi amori non finiscono”

La prende un po’ alla larga, lail “vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta”, ma le voci sono ormai urla. Sono montate, e quindi anche allaufficializza “il. Con uno spariglio a fine stagione che sarebbe incredibile, se non fosse che a mettere pressione all’ormai spacciato Thiago Motta c’è anche l’opzione, altrettanto ingombrante (e forse più “facile”) di Gasperini.Scrive lache “la storiaSignora è fatta di cicli, periodi floridi che si alternano a momenti bui, ma con un unico comune denominatore: tutte le volte che è caduta, anche fragorosamente, Madama non solo si è rialzata ma è diventata più forte di prima”.“In caso di mancato quarto posto i cambiamenti potrebbero essere profondi. Il fallimento del progetto potrebbe spingere la proprietà a abiurare il tecnico dopo un solo anno e provare a invertire la tendenza con un’iniezione dintinità: perciò in caso di separazione a fine stagione occhio agli ex Gasperini,e Tudor”.