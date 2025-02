Sport.quotidiano.net - La gara di domenica: torna Palumbo. Il sogno playoff passa dal Cosenza

Difficile capire cosa aspettarsi da un avversario di fronte ad un ribaltone in panchina e fanalino di coda, ciò che il Modena sa è, tuttavia, di avere a portata di mano una ghiotta occasione. La fiducia generata dal successo di Cittadella sarà primo ingrediente da mettere in campola ’Braglia’, il ritorno die la buona forma dei vari interpreti farà il resto. A proposito del rientro del fantasista napoletano, i canarini si preparano a rivestire l’abito visto fino ad un paio settimane fa, nel quale si candida proprio Magnino ad una riconferma sulla destra e Santoro a ritrovare la maglia da titolare dopo aver smaltito qualche giorno di influenza prima di Cittadella. La difesa èta ad offrire certezze, dal secondo tempo con lo Spezia in avanti. Ecco perché il trio Dellavalle-Zaro-Cauz non sembra da toccare, così come la presenza di Cotali a sinistra e, naturalmente, quella di Caso davanti a lui sull’asse di sinistra.