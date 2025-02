Linkiesta.it - La fragorosa irrilevanza politica internazionale di Meloni e Salvini

Leggi su Linkiesta.it

Bisogna avere un po’ di comprensione per Matteoe anche per Giorgia. Ognuno per motivi diversi, e allo stesso tempo convergenti, convinto di essere al centro delle dinamiche politiche europee e transatlantiche. Poi però i fatti, nudi e crudi, smentiscono questa loro centralità e li fanno atterrare sulla terra abitata dai cannibali, una parte dei quali erano (fingevano) di essere amici mentre l’altra parte degli abitanti aveva già cominciato a riscaldare l’acqua nel pentolone.puntava tutto su Alice Elisabeth Weidel, si era speso per lei al traino di Elon Musk e J.D. Vance. Al punto di immaginare l’abbraccio dei suoi Patrioti a Strasburgo con i nazistelli tedeschi di Alternative für Deutschland. Marine Le Pen sta tenendo sbarrate le porte del gruppo europeo e, fatto ancora più importante, l’AfD con il suo venti per cento sta andando all’opposizione di un governo Cdu-Spd.