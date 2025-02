Liberoquotidiano.it - La foto di Calabria dopo Bologna-Milan è un pugno nello stomaco di Conceiçao | Guarda

Si dice che la vendetta sia un piatto che va servito freddo, ma per alcuni c'è un'eccezione. A soli 25 giorni, infatti, dalla sua cessione dalal, l'ex-capitano rossonero Davidebatte il Diavolo con la sua nuova squadra e ne decreta, con ogni probabilità, l'impossibilità di partecipare alla Champions League 2025/26. Alla fine del recupero della partita della nona giornata, che non si era disputata a causa di un'emergenza alluvione nel capoluogo emiliano e che aveva dirottato tutte le forze dell'ordine locali via dal Dall'Ara, alle telecamere di DAZN non è sfuggito il sorriso beffardo di, entrato solo all'84' al posto di Lorenzo De Silvestri, ma in tempo per godersi il 2-1 e la faccia rabbuiata di Sergio, l'uomo che di fatto lo ha pensionato daello18 anni tra giovanili e prima squadra.