La fontana di piazza Garibaldi si tinge di rosso

SANSEPOLCROA partire da sabato 8 e fino al sabato successivo, 15 marzo, si svolgeranno a Torino i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics. Per celebrare la manifestazione, che si tiene per la prima volta in Italia e il passaggio della torcia olimpica dalla Toscana, il Lions Club di Sansepolcro ha deciso di aderire all’iniziativa che prevede di illuminare diuno dei monumenti cittadini. Per Sansepolcro è stata scelta ladi, oggetto di un intervento di ristrutturazione alquanto accurato e ancora relativamente fresco, sulla quale sono state accese le luci martedì scorso. Alla cerimonia hanno presenziato anche la squadra e lo staff Special Olympics della Dukes Basket, la locale società cestistica che da oramai tanti anni collabora con il Lions Club per portare avanti un’attività sportiva alla quale la pallacanestro biturgense tiene molto.