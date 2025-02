Ilrestodelcarlino.it - La follia degli antagonisti: devastarono il centro di Bologna, in 15 incastrati dai video

, 28 febbraio 2025 – Quattro ore di delirio. Con ildiostaggio di una violenza senza senso. La sera dell’11 gennaio nel capoluogo emiliano è andato in scena qualcosa di inedito: “Asiamo abituati a gestire manifestazioni che prendono anche derive violente. Ma ieri non c’è stata nessuna manifestazione: solo violenza”, aveva detto a caldo, il giorno dopo, il questore Antonio Sbordone.. Presidio per Ramy in Piazza San Francesco degenerati in scontri incittà Indagini e denunce successive A un mese e mezzo da quei fatti, originati da un presidio - mai avvenuto e svilito - per chiedere giustizia per Ramy Elgaml in piazza San Francesco, la Digos ha denunciato quindici persone, attivisti conosciuti di ambiente antagonista e anarchico, riconosciuti tra i facinorosi che hanno messo a ferro e fuoco mezzostorico.