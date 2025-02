La femminilità oggi secondo Prada | il video della sfilata A I 2025-2026

Leggi su Amica.it

Per laAutunno InvernoMiucciae Raf Simons si interrogano sul significatocontemporanea.Giocano a ridefinire i codici e si appropriano di archetipi di un passato felice. Li reinventano attraverso nuove proporzioni e dettagli. I look in passerella attingono dai codici di stile anni 60 come farebbe una giovane donna che ha trovato in un baule dei vecchi abiti troppo grandi. Li prova, li stringe, li rimosul proprio corpo. Vestiti a uovo, pellicce, scolli a cratere, maxi bottoni rivestiti di stoffa e fiocchetti sono il leitmotiv.Ma le proporzioni vengono alterate in un processo di riduzione che pone l’accento sulla costruzione, fatta di materiali atipici e cuciture grezze lasciate volutamente a vista. Alla mancanza di rifiniture si contrappone l’eleganza rétro in versione integrale degli accessori: la perfezione glamour di gioielli, borse a mano e décolletée con il fiocchetto in punta.