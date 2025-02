Secoloditalia.it - La destra, la giustizia e le garanzie: occorre una riflessione oltre il caso Santanchè

Le fa onore. Quell’autocritica le fa onore. Più delle decantate o vituperate “borsettate” con le quali Danielaha sopraffatto turbe di critici urlatori e silenti; in primis Elly Schlein, quella che, a sproposito, cita l’articolo 54 della Costituzione “sulla disciplina e onore”, scaricandolo su una imputata, mai condannata, quindi innocente, Costituzione alla mano. E togliendolo dalle spalle di eminenti colpevoli, con sentenza passata in giudicato, dell’area progressista: dove scorrazzano Chiara Appendino che fa indisturbata il deputato stellato della Repubblica; Mimmo Lucano, imperterrito eletto Avs a Bruxelles; e Camillo Davigo – un tempo immacolata “giubba del re” – che non imbarazza né l’ANM, né il mondo “di là”, nell’inedita estetica di “giudice condannato”, ora elevato alla sommità della magistratura tributaria.