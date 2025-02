Ilfoglio.it - La destra del futuro

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di dirci cosa ne pensano dell'appello di Marina Berlusconi e di scriverci cosa dovrebbe avere lache oggi non ha. Scrivete anche voi in 2000 battute a [email protected] Le parole di Marina Berlusconi pubblicate dal Foglio rappresentano, almeno sul piano programmatico, una boccata d’aria fresca nel momento di massima aridità del dibattito pubblico italiano. Non sorprendentemente, la realtà ritorna amara quando, in un momento delicatissimo e decisivo per le sorti della guerra in Ucraina, apprendo che la priorità del capo del partito fondato da suo padre, nonché Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, è discutere della possibilità di istituire il Ministero del Cinema, su proposta di Pupi Avati. E ciò che preoccupa è che questa dichiarazione non abbassa il livello del dibattito pubblico.