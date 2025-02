Lettera43.it - La denuncia dell’Usigrai: «Al Tg1 omessa la percentuale di adesione dello sciopero dei magistrati»

Il Comitato di Redazione del Tg1 e l’Esecutivo Usigrai hanno criticato il telegiornale per la mancata coperturadei. In una nota ufficiale, hanno sottolineato come l’assenza di dati sulle adesioni, diffusi dalle procure di tutta Italia, rappresenti una lacuna nel servizio pubblico. «Le notizie parziali non sono la cifra del Tg1, omettere ladiallodeinon è servizio pubblico». Inoltre, hanno evidenziato che nell’edizione delle 20, la più seguita, non siano state trasmesse immagini dei presidi organizzati in diverse città, come Milano e Napoli.Usigrai: «Anche lodei medici è stato coperto allo stesso modo di quello dei»Le critiche non si sono limitate allodei, ma si estendono anche alla copertura di altre proteste: «Lo stesso è avvenuto, per esempio, in occasionedei medici», si legge nel comunicato.