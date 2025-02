Ilrestodelcarlino.it - La “Dea Fortuna“ non bacia Luca Nardi

Sembrava il giorno giusto per, invece il quarto di finale è andato a un encomiabile Quentin Halys. Il transalpino batte alla fine un grande giocatore che ancora una volta non è stato abbastanzato.avanti di un set e un break ha subito nel secondo set il rientro del francese, che ha giocato un tennis pieno di varianti e di fatica. Halys sul 5-5 del tiebreak ha pizzicato per pochi millimetri una riga che ha fatto tutta la differenza del mondo. Decide la? Forse sì e così il cammino dia Dubai finisce ai quarti di finale. L’azzurro, lucky loser del torneo 500, viene sconfitto dal qualificato Quentin Halys con il risultato di 2-6 6-3 7-6 in due ore e 6 minuti di gioco. Il francese, dopo un inizio complicato, rimonta e centra la terza semifinale in carriera.