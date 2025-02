Iltempo.it - La cruda verità del prof. Bassetti sul Papa: “Infezione molto impegnativa, continui alti e bassi”

Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha commentato l'ultimo aggiornamento sulla situazione diFrancesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Pontefice sembrano indicare «una situazione respiratoriaaltalenante, non stabile. È», insomma, «un quadro che rimane grave, perché il fatto che ci sia stata una crisi asmatica, respiratoria, certamente configura un'che sembra. Stiamo parlando di un'polimicrobica mista, che potrebbe dunque essere virale, fungina, batterica, in un soggettoanziano e immunocompromesso per il cortisone. Quindi una situazionedifficile, che lascia pensare che ci potranno essere».