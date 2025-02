Quotidiano.net - La corsa al riarmo dell’Europa. Come stanno gli eserciti e i piani di ammodernamento (e ricostruzione) degli arsenali. Tutti i numeri

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 – Armiamoci e (forse) partiamo. La guerra in Ucraina ha cambiato lo scenario mondiale e l'imperativo categorico per l'Europa è aumentare la spesaarmamenti con l'occhio vigile verso la Russia mentre gli Stati Uniti sono orientati a staccare la spina diminuendo progressivamente il loro impegno nel teatro europeo. I 27 paesi della Ue dopo anni di tentennamenti sono ormai avviati verso l'allestimento di una difesa comune, compito non facile ma nemmeno impossibile e comunque da mettere in cantiere seriamente. Ognuno di essi, ma alcuni più di altri, sta modernizzando gli. Ovviamente la Polonia e gli Stati baltici sono fortemente favorevoli alla presenza di più forze Nato nei loro territori e la stessa Polonia sta lavorando in modo aggressivo per rendere proprio esercito il più forte d’Europa.