La Conversazione con Gene Hackman torna al cinema dal 10 al 16 marzo

Laconaldal 10 al 16Per celebrare la memoria del grande, Lucky Red riporta al, per la prima volta in versione restaurata in 4k, Ladi Francis Ford Coppola.Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1974, tre nomination agli Oscar e quattro ai Golden Globe, un thriller psicologico diventato nel tempo un film di vero culto.Sulle note della suggestiva colonna sonora composta da David Shire e con lo straordinario montaggio sonoro di Walter Murch, un indimenticabile– volto alienato, baffi, impermeabile e sassofono – veste i panni del paranoico Harry Caul, esperto di sorveglianza elettronica alle prese con un caso che potrebbe avere conseguenze drammatiche e che lo fa sprofondare in una profonda crisi di coscienza.