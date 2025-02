Ilrestodelcarlino.it - La confidente di Valeria: "Parlò di due persone e della scena del crimine. Temeva per la sua vita"

Come se fosse un romanzo giallo. Oppure, un "viaggio mentale", così come avrebbe definitoBartolucci la ricostruzionesera in cui Pierina Paganelli è stata uccisa, fatta da lei stessa alla propria, sinora rimasta avvolta nel mistero. "Proprio così mi ha detto, un ’viaggio mentale, vediamo se ti torna.’. Prima di cominciare un racconto sempre in terza persona". Riavvolge il nastro Katia Sartori, consulente tecnico forense già impegnata nel giallo di Alice Neri a Modena e, in questa vicenda,diBartolucci nella telefonata da cui la procura avrebbe estrapolato la registrazione che ha portato alla convocazione in procuraBartolucci stessa. Una storia del delitto quella che la moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di via del Ciclamino, ha riferito in oltre un’ora di telefonata, "raccontandomi di queste dueche vanno a bussare alla porta di una terza.