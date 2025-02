Iltempo.it - La Commissione Ue smentisce Trump: "Si sbaglia, noi una manna per gli Stati Uniti" | GUARDA

L'Unione Europea risponde con fermezza alle minacce del presidente Usa Donald, che si dice pronto ad approvare dazi del 25% su una serie di merci importate dall'Ue, in particolare sulle automobili. L'Ue, ha detto a Bruxelles il portavoce per il Commercio dellaOlof Gill, «reagirà con fermezza e immediatezza contro le barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando i dazi vengono utilizzati per contestare politiche legali e non discriminatorie». L'Unione, ha assicurato, «proteggerà sempre le imprese, i lavoratori e i consumatori europei da tariffe ingiustificate». E, in risposta alle affermazioni di, secondo il quale l'Unione Europea sarebbe nata per «fot.» gli Usa e ci sarebbe riuscita «benissimo», il portavoce ha notato che «sin dalla sua fondazione l'Ue è stata unaper glid'America.