Ilgiorno.it - "La clausola antifascista è soltanto una bandierina". A Lodi arriva Cruciani

Contestata laper la concessione delle sale comunali di. Questa sera, alle 21 nella Sala dei Comuni di via Fanfulla 14 si terrà un evento organizzato dall’associazione culturaleLiberale cui parteciperanno il giornalista Giuseppe, l’ex deputato Andrea Ruggeri e l’attivista Francesca Pascale. Oltre alla presentazione del libro del conduttore radiofonico romano, si affronteranno i temi del politicamente corretto e dellache richiede di dichiarare esplicitamente la condivisione dei valori antifascisti della Costituzione per ottenere in concessione l’utilizzo di un locale del Comune. Esprime massima contrarietà Lorenzo Maggi (nella foto), consigliere comunale e presidente diLiberale. "È un provvedimento assurdo e inutile, approvato solo per accontentare alcune fasce della maggioranza e che non ha alcun effetto pratico".