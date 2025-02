Ilfattoquotidiano.it - La Cina minaccia gli Usa: “Pronti a contrastare i nuovi dazi con tutte le misure necessarie”

Laha messo in guardia gli Stati Uniti sul fatto che l’ultima tornata di ulterioriamericani al 10% su tutto l’import made in China, in vigore dal 4 marzo, avrà “un grave impatto sul dialogo bilaterale”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. “Se gli Stati Uniti insistono nel fare di testa loro, larisponderà conleper difendere i suoi legittimi diritti e interessi”, ha inoltre affermato un portavoce del ministero del Commercio cinese. Il dipartimento aveva precedentemente promesso di adottare“corrispondenti” aiUsa.Il presidente Donald Trump ha dichiarato che idel 25% su Canada e Messico entreranno in vigore il 4 marzo e ha affermato che imporrà un’ulteriore tassa del 10% sulle importazioni cinesi. Trump ha prospettatodel 25% anche per l’Unione europea.