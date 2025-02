La bufala sulle assicurazioni che classificano come suicidi le presunte morti causate dai vaccini a mRNA

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano la presunta storia di un anziano morto in Francia a seguito di un vaccino a(ovvero contro la Covid-19). Secondo la narrazione, la famiglia si sarebbe vista negare un risarcimento in quanto il parente avrebbe accettato l’inoculazione di un «farmaco sperimentale», pertanto l’episodio sarebbe stato derubricatoun caso dio. Persino tra chi diffonde questa narrazione No vax c’è chi afferma «questa è grossa». Ed effettivamentelo è senz’altro.Per chi ha fretta:Circolano condivisioni riguardanti la storia di una anziano morto in Francia a seguito di un vaccino a.Le società di assicurazione considererebbero questi casiin quanto isarebbero dei farmaci sperimentali.Si tratta di una vecchia narrazione nata nel 2021 e rimossa dallo stesso autore.