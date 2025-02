Quotidiano.net - La bimba uccisa dal suo Pitbull ad Acerra: gli esami sul cane, le bugie del padre e la verità che non si può cancellare

Ci sonoche fanno così paura da dover essere riscritte. Giulia Loffredo, nove mesi, è morta nella sua casa di famiglia ad, in provincia di Napoli. Ed è morta sbranata da Tyson, ildi casa. Ciò che più inquieta è lo storytelling. Invece di un racconto sincero e disperato, è emersa un’ombra fatta di parole aggiustate, di silenzi riempiti a posteriori. Il dramma è che racconto e’ stato riferito da chi avrebbe dovuto proteggere Giulia: Vincenzo Loffredo, suo. Nell’immediatezza, l’uomo, che si sarebbe addormentato dopo aver fumato hashish, ha parlato di un’aggressione da parte di unrandagio. Poi, solo dopo essere stato messo alle strette, ha riferito che di quell’aggressione era responsabile ildi famiglia. Attenzione. In casi come questo il cambio di narrazione non è mai casuale: è strategia, non confusione.