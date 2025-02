Leggi su Ildenaro.it

Milano, 28 feb. (askanews) – La 61esima Esposizione Internazionale d’delladisi svolgerà da sabato 9a domenica 22(pre-apertura 6, 7, 8) ai Giardini, all’Arsenale e in vari luoghi della città. Il presidente della, Pietrangelo Buttafuoco, e la curatrice Koyo Kouoh, nominata lo scorso dicembre 2024,, ne annunceranno il titolo e il tema nel corso di una conferenza stampa che si terrà ail prossimo mdì 20. Lapresenterà, come di consueto, le Pcipazioni Nazionali con proprie mostre nei Padiglioni ai Giardini e all’Arsenale, oltre che nel centro storico di. Anche per questa edizione si prevedono selezionati Eventi Collaterali, proposti da enti e istituzioni internazionali, che allestiranno le loro esposizioni e le loro iniziative in città.