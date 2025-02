La barca dei migranti a Piazza San Pietro | la scultura che fa riflettere i visitatori

Leggi su Funweek.it

Roma non è una semplice città, è un museo a cielo aperto che ogni giorno regala ai cittadini e aiopere d’arte, racconti inediti e storie uniche. Ogni via ha qualcosa di particolare e lascia il segno così come ogni monumento, alcuni ancora troppo sconosciuti. ASan, per esempio, vi è ladirealizzata dall’artista canadese Timothy Schmalz. Laracchiude in sé un grande significato che in pochi sanno.dei, l’opera di Shmalzdeiè una delle opere più note di Schmalz, sita inSan. Il suo titolo originale è “Angels Unawares”, angeli inconsapevoli. “Per due anni, ho riflettuto sul modo di scolpire questo passaggio della Lettera agli Ebrei: «Non trascurate l’ospitalità verso gli stranieri, perché è così che alcuni senza saperlo hanno accolto degli angeli»“.