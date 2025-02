Dayitalianews.com - La banda dei “Fleximan” condannata in tribunale, abbattevano gli autovelox per non essere multati

Sono stati tutti condannati i membri delladi ladri che, per agire senzaripresi,i pali con gliinstallati nella provincia di Asti. Inizialmente, si era pensato che i danneggiamenti fossero opera di imitatori di “”, il cosiddetto “giustiziere” degli. Tuttavia, già lo scorso maggio, le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Asti avevano portato a un’altra pista, che ora si è tradotta in sentenze di condanna.Il presunto leader della, G. A., è stato condannato a 9 anni di carcere con il rito abbreviato. Il suo presunto collaboratore più stretto, C.G. , ha ricevuto una pena di 8 anni e 8 mesi, mentre A.B. è stato condannato a 7 anni. Per altri tre imputati le condanne sono state più leggere: rispettivamente 2 anni e 6 mesi, 1 anno e mezzo e 1 anno e 5 mesi.