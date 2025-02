Lanazione.it - La Asl Sud Est incontra gli studenti

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Un importante momento di dialogo e formazione ha coinvolto 1400e studentesse dei Licei Giovanni da San Giovanni, che nella giornata di mercoledì 26 febbraio si sono riuniti presso il Palazzetto Palagalli di San Giovanni Valdarno per un incontro promosso dall'Asl Toscana sud est. Al centro della discussione, tematiche di grande rilevanza per i giovani, come la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la contraccezione e il riconoscimento delle relazioni tossiche e manipolatori. L'evento, organizzato nell'ambito dell'assemblea studentesca, ha visto la partecipazione di esperti del settore sanitario: la responsabile ostetrica dell'Unità funzionale attività consultoriali della zona distretto del Valdarno, Stefania Mugnai, la ginecologa Serena Pinzauti, l'ostetrica Laura Baroni e lo psicologo e psicoterapeuta dell'Unità funzionale infanzia e adolescenza del Valdarno, Giovanni Salerno.