La 32enne ha avuto la meglio nella finale del cooking show di Sky Uno

Alla fine della dodicesima puntata, MasterChef 2025 ha la sua vincitrice. Yi Lan Anna Zhang ha trionfato nell’attesissima, trasmessa giovedì 27 febbraio in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. A decretare il migliore della quattordicesima edizione sono stati i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il verdetto è arrivato alla fine di una puntata ricca di prove serrate, che hanno messo sotto pressione gli aspiranti cuochi. Riapre la cucina di MasterChef e Antonino Cannavacciuolo diventa «di Manzoni» X Leggi anche › Masterchef 14: chi vincerà? Le anticipazioni del granMasterChef 2025, la vincitrice è AnnaDopo la vittoria di Eleonora Risoscorsa edizione, un’altra donna ha conquistato il gradino più alto del podio della cucina più temuta della televisione.