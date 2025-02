Oasport.it - Kuurne – Brussel – Kuurne 2025: Jonathan Milan prova a dire la sua in Belgio

Secondo giorno di Classiche del Nord in. Prima la Omloop Nieuwsblad, poi tocca alla-Bruxelles-, altra corsa storica, giunta alla sua edizione numero 77. Una gara meno dura rispetto a quella di sabato (appuntamento domenica): andiamo a scoprirla nel dettaglio.PERCORSOIl via da Kortrijk, l’arrivo adopo 196,9 chilometri. Gara che di solito è adatta ai velocisti, ma che può cambiare per le condizioni meteo (vento e pioggia spesso ribaltano gli equilibri). Sono tredici i muri da affrontare, tutti però distanti dal traguardo (l’ultimo a 60 chilometri dall’arrivo).FAVORITICosì come alla Omloop Nieuwsblad, il nome da seguire è quello di Wout van Aert: il corridore della Visma Lease a Bike è il campione uscente e può sfruttare un vero e proprio squadrone a disposizione per fare la differenza.