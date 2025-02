Quotidiano.net - Ktm, l’anno della verità. Acosta al salto di qualità. Bastianini per la rivincita

Una stagione senza mezze misure. Di quelle assolutamente ‘senza se e senza ma’. O ancora più esattamente cinicamente parlando da dentro o fuori. Dunque il concetto è questo: il 2025 di Ktm si presenta ai nastri di partenzastagione come una sorta di roulette russa che da una parte potrebbe (ed è quello che obiettivamente tutto il mondo del motorsport si augura) vedere la casa austriaca posizionarsi con un ruolo importante nella corsa al titolo mondiale. E dall’altra, complici le questioni economiche-finanziarie dell’azienda, far coincidere il 2025 di Ktm ad un anno da ‘reset’. Da bilancio che deve essere ricostruito, da investimenti da rimore. insomma, una stagione dove l’ultimo dei problemi sarebbe (drammaticamente) l’attività in pista. Eppure Ktm vanta un pacchetto piloti di prima, primissima, fascia.