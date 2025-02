Tvplay.it - Koopmeiners-Douglas Luiz, colpo di scena Juve: c’è l’annuncio

Leggi su Tvplay.it

La deludente eliminazione in Coppa Italia è stata un’ulteriore macchia nella stagione della. Intanto, perè arrivata l’ennesima confermaUna doppia eliminazione in una settimana in Champions League e in Coppa Italia non era certo quello che si aspettavano tifosi e dirigenza dellantus, ulteriormente delusi dai due ko arrivati contro PSV Eindhoven e Empoli, avversari indubbiamente alla portata dei bianconeri.di: c’è– Tvplay.it (Foto LaPresse)A Thiago Motta e ai suoi è rimasto solo il campionato. Quarta in classifica, lantus affronterà il Verona allo Stadium lunedì prossimo in una partita che, in caso di vittoria, potrebbe addirittura alimentare velleità di alta classifica con un concomitante pareggio tra Inter e Napoli.