Sport.quotidiano.net - Ko La Fortitudo perde Vencato per due mesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

La maledizione dei playmaker. Brutta tegola per la, che, per due, Luca. L’infortunio subito alla mano destra nella sfida vittoriosa di Cento contro la Benedetto XIV è apparso subito grave e complesso. Lo si è visto dall’atteggiamento del giocatore che si tenuto immediatamente la mano per poi, dopo l’intervallo, tornare a bordo campo ad assistere alla sfida dolorante e con una evidentissima fasciatura a bloccargli l’arto, ma la conferma è arrivata dalla radiografia a cui il giocatore è stato sottoposto ieri a Bologna. L’esito non lascia grandi speranze, con la frattura del terzo metacarpo della mano destra, che costringerà il giocatore d un lungo stop, ma questo sarà stabilito solo a inizio della prossima settimana dopo una visita specialistica di controllo e a una molto probabile operazione chirurgica, l’ennesima di una stagione fin qui molto sfortunata in casa Effe.