Inter-news.it - Kimmich sul taccuino dell’Inter. Lo scenario e il possibile impatto in Serie A!

Joshuanon dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco, data l’indisponibilità dei bavaresi a continuare ad attendere una sua risposta alla richiesta di rinnovo contrattuale: ora si aprono vari scenari, con l’Interprotagonista.IL PUNTO – Joshuaobiettivo di mercatoper l’estate, e il Bayern Monaco non dovrebbero proseguire la propria storia insieme a partire dalla prossima stagione. Il calciatore tedesco era in trattative con i bavaresi per trovare una soluzione ideale per le parti al fine della fumata bianca, ma il suo eccessivo attendismo ha spinto la squadra tedesca a ritirare la propria proposta, delineando così unopiù chiaro per il futuro. In questo contesto, varie sono le possibilità per il futuro.potrebbe lasciare il Bayern Monaco: la posizionee delle concorrentiLOfa gola a tante squadre europee di rilievo in vista della prossima annata.