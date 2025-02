Inter-news.it - Kimmich, due offerte ufficiali per fine stagione! I club in corsa

Leggi su Inter-news.it

Joshuaè diventato tema caldo nel calcio internazionale dopo la notizia sul possibile mancato rinnovo con il Bayern Monaco. Tra iinteressati c’è l’Inter, ma la concorrenza è ampia. Le ultime da SkySportDe.SCADENZA – Joshuapotrebbe realmente lasciare il Bayern Monaco a parametro zero. Il calciatore ha il contratto in scadenza in questo giugno e non ha ancora firmato il rinnovo nonostante l’offerta deltedesco. Attualmente il giocatore guadagna 20 milioni di euro lordi e il Bayern Monaco ha pareggiato questa cifra per prolungare con il suo capitano.tentenna e intanto sono arrivate duesecondo SkySportDe.CONCORRENZA – La prima squadra è l’Arsenal, che ha Jorginho in scadenza e punta concretamenteper sostituire il suo regista ormai sulla via del tramonto.