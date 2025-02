Ilrestodelcarlino.it - Key diventa sempre più internazionale. Business e dibattiti: rinnovabili al centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Marco Principini Sarà un’edizione da record quella di Key in programma dal 5 al 7 marzo alla fiera di Rimini. In pochi anni, del resto, Key–The Energy Transition Expo organizzato da Ieg (Italian Exhibition Group) èto l’evento di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo sulla transizione e l’efficienza energetica. Come conferma il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, "grazie ad un quartiere espositivo altamente sostenibile e ad un territorio daattento ai temi ambientali, Key tornerà anche quest’anno ad attrarre la sua community, offrendo un palcoscenico die un luogo di dibattito privilegiato alla transizione e all’efficienza energetica, accogliendo espositori, visitatori, buyer e operatori professionali qualificati provenienti da tutto il mondo.