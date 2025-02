Metropolitanmagazine.it - Katy Perry volerà nello spazio: la missione tutta al femminile organizzata da Jeff Bezos

la Terra non basta. La popstar californiana ha annunciato che prenderà parte a unaspazialeal, promossa eda. Accanto a lei ci saranno anche Lauren Sánchez, fidanzata dell’imprenditore, la giornalista Gayle King, l’ex scienziata missilistica della NASA Aisha Bowe, l’attivista per i diritti civili Amanda Nguyen e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Il viaggio sarà l’undicesimo volo umano inserito nel programma New Shepard, sviluppato dalla compagnia di, la Blue Origin.protagonista di unaspazialee il resto dell’equipaggio Il New York Post ha rivelato che sarebbe stata proprio Sánchez a riunire questo particolare equipaggio, che dovrebbe partire in primavera. La reporter King ha commentato così la sua partecipazione: «Non so come spiegare cosa significhi essere allo stesso tempo terrorizzata ed entusiasta.