Katy Perry fa la storia sarà la prima popstar nello Spazio con un equipaggio tutto al femminile

Quando pensi di averle viste proprio tutte, ecco che arriva la notizia che rimettein discussione. Con grande sorpresa (specialmente la sua),laa essere lanciata, insieme a unvolutamenteal. Dal palco alla capsula New Shepard è un attimo, ed èmerito di Jeff Bezos, proprietario di Blue Origin e, di fatto, finanziatore della missione.L’annuncio di Jeff BezosSi tratta dell’undicesima missione (umana) della capsula New Shepard, come annunciato da Jeff Bezos che, oltre a essere il ricchissimo proprietario di Amazon, è anche il creatore della società Blue Origin. Questa finanzia la costruzione di razzi spaziali, ma sopratorganizza viaggi ultra-terrestri. Ovviamente per chi se li può permettere.In un comunicato diffuso giovedì 27 febbraio, ecco un evento che fa lae non solo per la presenza dinell’: si tratta, infatti, del primo volo spazialealdal 1963, quando la cosmonauta Valentina Tereškova partì in solitaria superando la linea di Kármán, ovvero confine delloriconosciuto a livello internazionale.