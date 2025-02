Movieplayer.it - Kathleen Kennedy smentisce il ritiro da Lucasfilm: "Morirò facendo film"

La leggendaria produttrice ha smentito la propria volontà di ritirarsi, proseguendo la propria attività nel mondo del cinema.ha smentito categoricamente le voci che la indicavano come prossima aldae quindi dalla saga di Star Wars. Pur dosando le parole,ha negato questa possibilità. Intervistata da Deadline,ha insistito sul fatto che non si sta ritirando e che ogni cosa che viene riportata rientra semplicemente all'interno di un normale processo legato alla sua futura successione. La smentita di"La verità, e voglio dirlo forte e chiaro, è che non mi sto ritirando. Non smetterò mai di fare. Questa è la prima cosa importante da .