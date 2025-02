Kathleen Kennedy parla dei suoi piani per la Lucasfilm e dei futuri film della saga

Leggi su Cinefilos.it

deiper lae deiOre dopo che Puck ha lanciato un report secondo cuiintende ritirarsi dalla sua posizione di presidenteentro la fine dell’anno, la CNN hato con una fonte anonima che affermava il contrario. Ora, anche Deadline si è unito al dibattito, riportando un’intervista alla diretta interessata in cui spiega cosa sta realmente accadendo all’internoe anticipa anche iper il futurodi Star Wars.“La verità, e voglio dirlo forte e chiaro, è che non mi ritiro. Non mi ritirerò mai dal cinema. Morirò facendo. Questa è la prima cosa importante da dire. Non mi ritiro. Quello che sta accadendo allaè che da tempo parlo con Bob e Alan di come potrebbe essere l’eventuale successione.